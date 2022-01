Gallone: “Berlusconi dimostra di essere il candidato migliore” (Di domenica 23 gennaio 2022) La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, la bergamasca Alessandra Gallone, commenta la decisione di Silvio Berlusconi di rinunciare alla partita per il Quirinale. “Il Presidente Berlusconi si conferma un uomo eccezionale, che non finisce mai di dimostrare la sua immensa levatura e la sua generosità”. E prosegue: “Gli avevamo chiesto un nuovo importante impegno ma, pur forte dei numeri e del grande consenso riscosso nel Paese, ha pr eferito mettere ancora una volta da parte se stesso in nome dell’unità e della coesione. In questo momento di profonda emozione, ci stringiamo a lui e ci affidiamo alla sua guida, alla sua lungimiranza, alla sua saggezza”. Per noi, conclude Gallone, “resta il miglior candidato alla Presidenza della Repubblica e facendo questo passo di lato, lo ha ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 gennaio 2022) La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, la bergamasca Alessandra, commenta la decisione di Silviodi rinunciare alla partita per il Quirinale. “Il Presidentesi conferma un uomo eccezionale, che non finisce mai dire la sua immensa levatura e la sua generosità”. E prosegue: “Gli avevamo chiesto un nuovo importante impegno ma, pur forte dei numeri e del grande consenso riscosso nel Paese, ha pr eferito mettere ancora una volta da parte se stesso in nome dell’unità e della coesione. In questo momento di profonda emozione, ci stringiamo a lui e ci affidiamo alla sua guida, alla sua lungimiranza, alla sua saggezza”. Per noi, conclude, “resta il miglioralla Presidenza della Repubblica e facendo questo passo di lato, lo ha ...

