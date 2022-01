Gaeta Sporting Club troppo forte | nulla da fare per il Capua

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Dopo il 24-24 rocambolesco del match d’andata subìto nei secondi finali nella gara d’esordio stagionale, il dente in casaera più che avvelenato e gli uomini di coach Viola volevano a tutti i costi la “vendetta”. Primo tempo non bello da vedere: Macera è superlativo tra i pali in numerosi interventi decisivi e spettacolari che gasano l’intero ambiente biancorosso, la difesa regge bene ma in attacco le cose non ruotano per il verso giusto e le reti di Ponticella non bastano poichè i campani rimangono sempre in partita sul filo dell’equilibrio. Vastano risponde alle parate del collega avversario Luca Macera e Manuel Affinito,Gagliardi ed il rientrante Izzo fanno da contraltare alle reti dei vari Ciccolella,capitan Usai ed Uttaro. La gara rimane sempre punto a punto ...