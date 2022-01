Furti nelle case dei giocatori, Bonifazi lancia l’allarme: «Sanno quando non siamo in casa, attenzione» (Di domenica 23 gennaio 2022) Continuano i Furti nelle case dei calciatori mentre loro sono impegnati in campo, per le partite di campionato. Lunedì scorso, mentre il Bologna era impegnato a giocare contro il Napoli, è toccato al portiere rossoblù, Skorupski. Durante il match con il Verona, invece, è stata la volta di Kevin Bonifazi. I ladri sono entrati in casa sua, nel centro di Bologna, da una portafinestra sul terrazzo ed hanno portato via alcuni oggetti. Il difensore del Bologna ha rivolto un messaggio ai colleghi su Instagram, per sensibilizzarli su quanto sta accadnedo, non solo ai tesserati del club emiliano. «Ciao ragazzi, volevo sensibilizzare tutti i miei colleghi a stare in guardia contro i Furti in casa che noi calciatori stiamo subendo. Magari già lo saprete, ma ieri approfittando ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Continuano idei calciatori mentre loro sono impegnati in campo, per le partite di campionato. Lunedì scorso, mentre il Bologna era impegnato a giocare contro il Napoli, è toccato al portiere rossoblù, Skorupski. Durante il match con il Verona, invece, è stata la volta di Kevin. I ladri sono entrati insua, nel centro di Bologna, da una portafinestra sul terrazzo ed hanno portato via alcuni oggetti. Il difensore del Bologna ha rivolto un messaggio ai colleghi su Instagram, per sensibilizzarli su quanto sta accadnedo, non solo ai tesserati del club emiliano. «Ciao ragazzi, volevo sensibilizzare tutti i miei colleghi a stare in guardia contro iinche noi calciatori stiamo subendo. Magari già lo saprete, ma ieri approfittando ...

