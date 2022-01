Frittelle all’arancia | i dolcetti senza uova e burro dal gusto irresistibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 23 gennaio 2022) Se ami il sapore dell’arancia non puoi lasciarti sfuggire da sotto gli occhi questa ricetta. Questi piccolifritti al sapore di arancia sono facilissimi da preparare e non richiedono più di una manciata di minuti per servirli a tavola., sono morbidi e croccanti e diventeranno i tuoi dolci preferiti. Vedrai che gli ospiti ne saranno conquistati e la famiglia ti chiederà di prepararli quasi ogni giorno. Indossa un grembiule insieme a me e cominciamo. Prima di tutti recuperiamo gli ingredienti che ci occorrono: 220 gr di farina 2 cucchiai di zucchero 8 gr di lievito per dolci 50 ml di latte Vaniglia Sale 1 arancia Preparazione Versiamo in una ciotola la scorza d’arancia precedentemente grattugiata e infine il succo ricavato d. Aggiungiamo la vaniglia, lo zucchero e infine amalgamiamo ...