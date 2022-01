“Freedom – Oltre il confine”, anticipazioni di lunedì 24 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) Appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», lunedì 24 gennaio, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo e il suo team vanno in Portogallo, a Tomar, sulle tracce dei Templari... Giacobbo si reca a Tomar, in Portogallo per svelare uno dei siti storici più affascinanti del mondo, un luogo dove la leggenda dei Templari è ancora sorprendentemente viva. Qui si trova quello che un tempo era il Castello dei Templari, luogo caratterizzato dai tanti stili architettonici e spazi ricchi di mistero. All’interno, la sua Chiesa, a pianta circolare, permetteva che i Cavalieri seguissero la Messa senza scendere da cavallo. Tra le tante curiosità, spicca la Finestra Manuelina, decorata come se fosse stata ideata da Dio in persona… Con la Sindrome del Campione, continua anche il viaggio nei segreti della mente. Tutti vorrebbero ... Leggi su 361magazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Appuntamento con «il», lunedì 24, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo e il suo team vanno in Portogallo, a Tomar, sulle tracce dei Templari... Giacobbo si reca a Tomar, in Portogallo per svelare uno dei siti storici più affascinanti del mondo, un luogo dove la leggenda dei Templari è ancora sorprendentemente viva. Qui si trova quello che un tempo era il Castello dei Templari, luogo caratterizzato dai tanti stili architettonici e spazi ricchi di mistero. All’interno, la sua Chiesa, a pianta circolare, permetteva che i Cavalieri seguissero la Messa senza scendere da cavallo. Tra le tante curiosità, spicca la Finestra Manuelina, decorata come se fosse stata ideata da Dio in persona… Con la Sindrome del Campione, continua anche il viaggio nei segreti della mente. Tutti vorrebbero ...

