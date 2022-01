Francesco Chiofalo piange la morte della sua maialina domestica | arriva la frecciatina di Antonella Fiordelisi

(Di domenica 23 gennaio 2022) In queste oreha pianto ladel suo animale domestico, unadi nome Polpetta. L’ex tentatore era davvero molto legato alla sua piccola amica, infatti sui social si è mostrato distrutto. Tuttavia, la sua ex fidanzatanon è totalmente convintabuona fede del ragazzo. Vediamo cosa è successo. L'articolo

piange su Instagram per la morte di Polpetta, la sua adorata maialina presa quando stava ancora con Antonella Fiordalisi che, dopo aver appreso la notizia, ha lanciato una ...Giorni difficili per. Lenticchio è distrutto dal dolore per la scomparsa del suo animale domestico, una maialina di nome Polpetta. La piccola stava male da tempo ma la sua morte ha sconvolto l'ex ...In queste ore Francesco Chiofalo ha pianto la morte del suo animale domestico, una maialina di nome Polpetta. L’ex tentatore era davvero molto legato alla sua piccola amica, infatti sui social si è ...E’ morta Polpetta, la maialina di Francesco Chiofalo: arriva la durissima frecciatina dell'ex fidanzata Antonella Fiordelisi.