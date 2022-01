Frana sul lago d’Iseo, nuovo studio universitario: “Stop a estrazione di cemento sul monte Saresano fino alla stabilizzazione” (Di domenica 23 gennaio 2022) Le esplosioni sul monte Saresano per l’estrazione della marna da cemento verranno vietate, almeno fin quando non saranno realizzate le opere per contenere la Frana che da anni minaccia il lago di Iseo. È la decisione che dovrebbe essere resa ufficiale nei prossimi giorni dagli uffici di Regione Lombardia dopo l’esame del report definitivo sulle cause della Frana consegnato a fine dicembre dall’università degli studi di Firenze, dalla Bicocca e dal Politecnico di Milano. Un report che conferma come le attività minerarie condotte dal cementificio della Italsacci, società di Italcementi, da qualche anno parte del gruppo Heidelbergcement, siano tra le concause della Frana insieme a condizione geologica, sismi e piogge. “L’attività di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Le esplosioni sulper l’della marna daverranno vietate, almeno fin quando non saranno realizzate le opere per contenere lache da anni minaccia ildi Iseo. È la decisione che dovrebbe essere resa ufficiale nei prossimi giorni dagli uffici di Regione Lombardia dopo l’esame del report definitivo sulle cause dellaconsegnato a fine dicembre dall’università degli studi di Firenze, dBicocca e dal Politecnico di Milano. Un report che conferma come le attività minerarie condotte dal cementificio della Italsacci, società di Italcementi, da qualche anno parte del gruppo Heidelbergcement, siano tra le concause dellainsieme a condizione geologica, sismi e piogge. “L’attività di ...

