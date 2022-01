Foto perfette | perché non possiamo fare a meno di ritocchi e filtri?

Leggi su amica

(Di domenica 23 gennaio 2022) Che sia un selfie, uno scatto di gruppo o una posa davanti a un tramonto, occorronosui social. Non stiamo esagerando. La conferma arriva dai dati della ricerca Lenstor, che ha analizzato le valutazioni ricevute dalle nuove app più usate per ilritocco in 37 Paesi e intervistato 1200 italiani per capire quali selfie preferiscono, come emodifichino le. Il responso è chiaro. È la Corea il Paese più vanitoso, seguito da Stati Uniti, Svizzera e Lussemburgo. Decisamente più modesti giapponesi e polacchi, che occupano – rispettivamente – l’ultima e la penultima posizione. Ventesima, invece, l’Italia. La ricerca delle, però, è diventata una vera e propria missione in tutto il mondo. Eccole app per ...