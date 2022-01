Formazioni ufficiali Cagliari Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-1-1): Radunovic; Altare, Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.(4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Igor,Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Ikoné. L'articolo proviene da Calcio News 24.

