Follia in campo durante San Paolo-Palmeiras: invasione dei tifosi, ritrovato un coltello [VIDEO] (Di domenica 23 gennaio 2022) Bruttissimo episodio durante la partita tra San Paolo e Palmeiras, sfida valida per la partita di coppa brasiliana. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1 e nel finale si sono registrati momenti di grande tensione. Quattro tifosi del San Paolo hanno invaso il campo per aggredire gli avversari, in più sul rettangolo di gioco è stato lanciato un coltello. Come testimoniato dal terzino sinistro del Verdão Ian, il coltello è stato trovato sul terreno di gioco assieme a un pezzo di seggiolino. La gara è stata interrotta per qualche minuto e poi è ripresa regolarmente. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-1. Invadiram o gramado da Arena Barueri. Aí a TV mostra UMA FACA na mão do árbitro. Sem palavras. Só vejam… #Copinha2022 ...

