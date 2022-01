Fiorentina senza Vlahovic | pari in 10 a Cagliari 1-1 Gol di Sottil Biraghi sbaglia un rigore | Terracciano lo para Pagelle

Leggi su firenzepost

(Di domenica 23 gennaio 2022), lasi fa prendere da una sorta di black out, ma evita la sconfitta anche in dieci. Bicchiere mezzo pieno, punto guadagnato. Ma squadra meno brillante, lontana dalle prestazioni di Napoli in Coppa Italia e con il Genoa al Franchi.si fare untirato male dopo appena sette minuti. Nella ripresa gol eto di Joao Pedro. Espulso Odriozola. E il gol del pareggio di, fischiato dai suoi ex tifosi L'articolo proviene da Firenze Post.