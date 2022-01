Fiorentina | la richiesta della società che Vlahovic ha ignorato

Advertising

fuser868 : @juvinsight Quindi la Juve ha ufficialmente mandato una mail/richiesta formale alla Fiorentina? - MassiDL273 : RT @dell_inter: @sportface2016 @NimaTavRood Cagliari 8 positivi nella lista, nessuna richiesta nessuna polemica, giocheranno contro la Fior… - Susanna03447691 : @giannattasius @SerieA @acffiorentina L'atalanta pare abbia fatto richiesta di 3-0 a tavolino verso il Torino, ti r… - dell_inter : @sportface2016 @NimaTavRood Cagliari 8 positivi nella lista, nessuna richiesta nessuna polemica, giocheranno contro… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Pulgar: Un futuro alla corte di Paulo Sousa? L'ex tecnico della #Fiorentina e la richiesta fatta ai dirigenti del #Fla… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina richiesta

Più un segnale di fermezza da dare verso l'esterno che una vera e propria, probabilmente, ma il tentativo Juve non dovrà allontanarsi molto da quelle cifre. La, comunque, non ......per l'ex romanista il problema principale sarebbe rappresentato dall'eccessivad'ingaggio formulata al club da parte del suo entourage. Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, la...Al momento non abbiamo ricevuto niente, siamo aperti a tutto e vogliamo chiarezza“. ANCORA SU VLAHOVIC: “Vogliamo chiarezza dal giocatore e dal suo entourage Sia io che Pradè siamo sempre attenti su t ...Era andato meglio nella scorsa, quando si mosse a gennaio, segnando poi 9 gol nel girone di ritorno. Il polacco dopo un anno e mezzo al Marsiglia è diventato anche lì una seconda linea: quest’anno 1 g ...