Fiorentina | definito il terzo colpo di Pradè! È già in arrivo!

(Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo Daniele Pradè avrebbe raggiunto un accordo con il Pisa per il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante Assan Seck, esterno sinistro classe 2004. Daniele PradèSeck è arrivato al Pisa nell’estate 2021 dal Pescara dove aveva giocato tra Primavera e Under 17. Attaccante esterno senegalese, ha debuttato in Serie B il 1° novembre 2021 nel match contro l’Ascoli. In stagione ha collezionato 10 presenze con la primavera nerazzurra, segnando due gol nel campionato primavera 2. VINCENZO BONIELLO

Advertising

TodescoDario : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Appena sarà definito il passaggio di #Vlahovic alla #Juventus, la #fiorentina presenterà la nuova maglia e… - shineelite2 : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Appena sarà definito il passaggio di #Vlahovic alla #Juventus, la #fiorentina presenterà la nuova maglia e… - giovannicoviel1 : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Appena sarà definito il passaggio di #Vlahovic alla #Juventus, la #fiorentina presenterà la nuova maglia e… - Maurizio62 : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Appena sarà definito il passaggio di #Vlahovic alla #Juventus, la #fiorentina presenterà la nuova maglia e… - Maxsmp : RT @M49liberorso: +++ Ultim’ora: Appena sarà definito il passaggio di #Vlahovic alla #Juventus, la #fiorentina presenterà la nuova maglia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina definito

... ho ricevuto zero risposte - ha continuato il direttore generale della- Ovviamente ... Barone ha infine'attacchi di razzismo' e quindi inaccettabilì quelli che lui e Rocco Commisso ...FIRENZE - Il direttore generale della, Joe Barone, ha parlato al Tg Rai Toscana dello spinoso tema riguardante il mancato ... Barone ha infine" attacchi di razzismo e quindi ...Juventus-Fiorentina: tornare ad essere un big match! Sabato dalle 14 la tredicesima giornata di #serieafemminile con uno scontro attesissimo! In diretta su La7 con @brienzina #calciofemminile #serieAt ...Il direttore generale viola sul mercato e sulle offerte per il bomber serbo: «Ci sono contatti con alcuni club stranieri ma non si balla da soli, si balla in tre» ...