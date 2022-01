Fiorentina | Barone su Vlahovic | “Vogliamo chiarezza | ad oggi nessuna offerta ricevuta”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il direttore generale della, Joe, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari. A proposito di Dusanha detto: “Ogni giorno si parla di lui, ma io vorrei parlare dellae del gruppo, che merita tutto ciò che sta succedendo. Persiamo aperti a tutto, ma. Da parte sua e del suo entourage. Laha un futuro di un’intera città che deve concentrarsi su questa stagione. Adnon abbiamo ricevuto offerte“. In ottica mercato, il dirigente ha aggiunto: “Siamo sempre attenti, come d’altronde tante squadre, a tutti i movimenti in Europa. Vediamo cosa accadrà da qui a fine mercato, abbiamo un area scouting molto importante“. ...

SkySport : Vlahovic-Fiorentina, Barone: 'Offerte dalla Premier, ma lui ha altre idee' #SkySport #SkyCalciomercato #Vlahovic… - SaraMeini : #Fiorentina #Calciomercato Joe Barone, dg viola a @TgrRaiToscana: 'Non abbiamo ricevuto proposte dalla Juve per… - GoalItalia : Joe Barone svela il rifiuto di Vlahovic alle offerte inglesi: 'Zero aperture' ? - MondoBN : BARONE su Vlahovic: “Non sono arrivate offerte. R - Omar59417381 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, a #SkySport: '#Vlahovic? Ogni giorno si parla di lui. La #Fiorenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Barone

L'assenza dai convocati del serbo per la sfida contro il Cagliari dà una tregua alladi ... Le ultime sono state quelle del direttore generale, Joe, che ha confermato quello che si era ...Laha tre possibili scelte da fare Tra lae Vlahovic ormai c'è aria di rottura. Le recenti dichiarazioni dinon lasciano ben sperare e ora la viola ha tre ipotesi per ...Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari. Le sue parole su Dusan Vlahovic.Il dirigente viola dice però di non aver ricevuto alcuna offerta per il forte attaccante serbo, in scadenza di contratto ...