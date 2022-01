FeralpiSalò-Lecco | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la ventitreesima giornata di campionato nel girone A diC. Quarta in classifica con 39 punti, a meno cinque dalla capolista Sudtirol, ladi Stefano Vecchi, reduce dalla vittoria esterna, per 0-2, sul campo del Fiorenzuola, si prepara ad aprire i cancelli del Lino Turina, per la ventitreesima giornata di campionato nel girone A diC, aldi Luciano De Paola che, decimo in graduatoria con 25 punti, giunge all’appuntamento coi verdazzurri da una striscia di due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro gare disputate. I favori deldi questo derby lombardo pendono leggermente a favore dei Leoni del Garda che, desiderosi di ...

Alle 14:30 di domenica 23 gennaioscenderanno in campo in occasione della ventitreesima giornata del girone A di Serie C 2021/2022. Quarta classifica contro decima froza del campionato in campo per i tre punti in ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Torna il Girone A di Serie C con la sfida tra, valida per la 23a giornata. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 23 ...