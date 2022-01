Federico Fashion Style è gay? La sua risposta alla domanda che molti gli fanno (Di domenica 23 gennaio 2022) Sia Federico Fashion Style che sua moglie, Letizia Porcu, hanno risposto più volte alla domanda che molte persone continuano ancora farsi: Federico Lauri è gay? Federico Fashion Style, noto per essere il parrucchiere dei vip, è stato spesso al centro di una serie di polemiche inerenti al proprio orientamento sessuale: sia l'hairstylist che sua moglie, infastiditi dalle indiscrezioni secondo le quali sarebbe gay, hanno più volte risposto alla domanda che sempre più persone si pongono. "Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica 'guarda qua questo è gay sicuramente'. Però adesso nemmeno li ascolto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Siache sua moglie, Letizia Porcu, hanno risposto più volteche molte persone continuano ancora farsi:Lauri è, noto per essere il parrucchiere dei vip, è stato spesso al centro di una serie di polemiche inerenti al proprio orientamento sessuale: sia l'hairstylist che sua moglie, infastiditi dalle indiscrezioni secondo le quali sarebbe, hanno più volte rispostoche sempre più persone si pongono. "Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica 'guarda qua questo èsicuramente'. Però adesso nemmeno li ascolto ...

