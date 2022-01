Fedele: Così fummo beffati da Di Marzio al Vestuti (Di domenica 23 gennaio 2022) enzo sica <Gianni Di Marzio è stato l’incarnazione dell’intelligenza napoletana>. Enrico Fedele, storico direttore sportivo, scopritore di talenti, oggi 76enne ha voluto, con questa frase, sintetizzare quello che è stato il personaggio Di Marzio che ieri ci ha lasciato all’età di 82 anni. < Una perdita che ci rattrista e non è banale dire che Gianni è stato davvero una grande e bella persona e che ci mancherà tanto> E’ commosso Enrico quando ne parla lui personaggio come Di Marzio che ha dato tanto al calcio e visto che è stato anche direttore sportivo a Salerno nella stagione 1987- 1988 con inizialmente Claudio Tobia allenatore, poi sostituito da Enrico Clagluna, ci racconta ricordando Gianni un simpatico episodio con protagonista proprio l’ex allenatore del Napoli, che in quella stagione era alla guida ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 23 gennaio 2022) enzo sica . Enrico, storico direttore sportivo, scopritore di talenti, oggi 76enne ha voluto, con questa frase, sintetizzare quello che è stato il personaggio Diche ieri ci ha lasciato all’età di 82 anni. < Una perdita che ci rattrista e non è banale dire che Gianni è stato davvero una grande e bella persona e che ci mancherà tanto> E’ commosso Enrico quando ne parla lui personaggio come Diche ha dato tanto al calcio e visto che è stato anche direttore sportivo a Salerno nella stagione 1987- 1988 con inizialmente Claudio Tobia allenatore, poi sostituito da Enrico Clagluna, ci racconta ricordando Gianni un simpatico episodio con protagonista proprio l’ex allenatore del Napoli, che in quella stagione era alla guida ...

