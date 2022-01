Fanya Di Croce positiva al Covid | “Non sono vaccinata”

(Di domenica 23 gennaio 2022) MILANO –Dial coronavirus. La cantautrice ha fatto sapere, attraverso i suoi profili social, di aver contratto l’infezione: “Mibeccata il-19, per ora sto abbastanza bene, ho solo un forte mal di gola accompagnato da un bruciore insopportabile”. L’artista, che sta combattendo il virus nella sua abitazione di Milano, non è protetta dalle dosi vaccinali.è impegnata con il suo tour di “Promuovi la tua musica”, che ripartirà dal teatro Massimo di Pescara il prossimo 19 marzo. Il contest, attivo da 4 anni in moltissime città d’Italia, ha visto alternarsi sul palco tantissimi giovani artisti. Un format vincente che punta ad accendere i riflettori sulla musica emergente. L'articolo L'Opinionista.

... i cantanti, infatti, sono stati giudicati dalla Grazia Di Michele , nota insegnante di canto nel popolare talent 'Amici',Di, preziosa talent scout a livello nazionale, il cantante ...Tra i presenti anche la cantanteDiche, dopo aver ascoltato alcune esibizioni, ha consegnato a Geremia Caloni , in arte solo Geremia, il premio 'Promuovi La Tua Musica' che permetterà ...