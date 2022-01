F1 | lavori all’asfalto del COTA per sistemare gli avvallamenti

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo le pesanti critiche dalla F1 e dal Motomondiale, gli addetti del Circuit of The Americas hanno deciso di riasfaltare alcuni punti della sede del Gran Premio degli Stati Uniti (Delle Americhe per quanto riguarda le due ruote). Glinon hanno risparmiato nessuno lo scorso autunno in particolare in curva 10 e 12. I problemi non sono mancati anche nella seconda piega del tracciato e nel tortuoso primo settore che in parte ricorda il disegno del Silverstone Circuit. Bobby Epsteinm boss del tracciato, ha rivelato a Motorsport.com in merito. “Abbiamo scavato nove piedi di profondità per posizionare la pista per evitare i problemi dati dal terreno. L’alluvione del 2015 ha causato un sollevamento molto serio della superficie, da quel momento tutto è peggiorato con il passare dei mesi”. Rally, Sébastien Ogier: “Questo week-end è stato un piacere combattere con ...