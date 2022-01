F1, Jacques Villeneuve: “Hamilton continuerà la sua carriera? Dipende dalla Mercedes” (Di domenica 23 gennaio 2022) Lewis Hamilton è sicuramente tra i personaggi più attesi del prossimo Mondiale di F1. L’epilogo del campionato 2021 non è stato certamente il preferito dal britannico, specialmente per la gestione della gara di Abu Dhabi che ha regalato il titolo al suo rivale Max Verstappen. Da questo punto di vista sono da fare alcune valutazioni sul futuro di Lewis, parlando di un classe ’85. La voce più fondata sembrerebbe quella di una continuazione del proprio percorso fino al termine del 2022 e poi in quel momento decidere sulla base anche delle possibilità di vincere ancora o meno. A rafforzare questo ragionamento è stato il campione del mondo del 1997, Jacques Villeneuve, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Secondo il canadese le future decisioni del britannico saranno strettamente legate al materiale tecnico a sua ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Lewisè sicuramente tra i personaggi più attesi del prossimo Mondiale di F1. L’epilogo del campionato 2021 non è stato certamente il preferito dal britannico, specialmente per la gestione della gara di Abu Dhabi che ha regalato il titolo al suo rivale Max Verstappen. Da questo punto di vista sono da fare alcune valutazioni sul futuro di Lewis, parlando di un classe ’85. La voce più fondata sembrerebbe quella di una continuazione del proprio percorso fino al termine del 2022 e poi in quel momento decidere sulla base anche delle possibilità di vincere ancora o meno. A rafforzare questo ragionamento è stato il campione del mondo del 1997,, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Secondo il canadese le future decisioni del britannico saranno strettamente legate al materiale tecnico a sua ...

