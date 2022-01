F1 | George Russell | “Sono in Mercedes per diventare campione del mondo”

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ci si avvicina sempre di più all’inizio del Mondiale 2022 di F1. La stagione sarà quella della rivoluzione tecnica e dei cambiamenti: nuove macchine e gomme. In tema di mutamenti anche nei team qualcosa è diverso dal 2021. Il riferimento è allavisto che al fianco del britannico Lewis Hamilton ci sarà il talentuoso connazionale, proveniente dalla Williams.ha preso il posto del finlandese Valtteri Bottas, che da quest’anno correrà con l’Alfa Romeo. Il 24enne sa di avere una grande occasione e non vuole lasciarsela sfuggire, con la consapevolezza di disporre di un macchina che verosimilmente sarà uno dei riferimenti del Circus.ha mostrato grandi qualità e quanto fatto vedere a Spa-Francorchamps (Belgio) nel 2021 è qualcosa di più di un semplice colpo di coda. Le ...

Advertising

OA_Sport : #F1 George Russell è pronto per la sfida con i colori della Mercedes: il britannico non ha intenzione di ricoprire… - Wellcome_Home : (Lewis Hamilton, senti George Russell: il messaggio del nuovo compagno – - sportal_it : Lewis Hamilton, senti George Russell: il messaggio del nuovo compagno - Kaiser_Gu : RT @MattiaMelito: Valterri Bottas ma con George Russell fantasma. #Imola8h #BEACC #CodeBrown - Curci_Andrea : RT @MattiaMelito: Valterri Bottas ma con George Russell fantasma. #Imola8h #BEACC #CodeBrown -

Ultime Notizie dalla rete : George Russell

Così come fecero Max Verstappen, Charles Leclerc,e Lando Norris G rande attesa in Formula 1 per l'arrivo del primo pilota cinese della storia di questo sport: il rookie Guanyu Zhou ...Vesti può guardare con soddisfazione a questo accordo, considerando che gli attuali piloti della Mercedes - Lewis Hamilton e- hanno entrambi guidato per la ART Grand Prix, ...George Russell ha già le idee molto chiare, e manda un messaggio a Lewis Hamilton. Ormai lasciata definitivamente la Williams, il promettente pilota britannico sarà il nuovo compagno di squadra del se ...Salotti altolocati, corsetti, balli in costume, e treni a vapore, i meravigliosi abiti da sera ricamati di perline, i cappelli coi nastri di velluto, il mondo di Lord Grantha - ma questa volta con pro ...