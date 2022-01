(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sempre più vicino il ritorno in campo di Christian: è infattil’con ilper i prossimi sei mesie ilpromessi sposi. La notizia è stata ribattuta dal media britannico The Athletic, sostenendo che l’sarebbe statosulla base di un contratto per i prossimi sei mesi. Vincolo, però, come è naturale che sia, il superamento da parte del giocatore danese dei test medici. E successivamente il trasferimento dovrà essere approvato anche dFA e dPremier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Eriksen al #Brentford: accordo raggiunto, ecco cosa manca alla firma - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Christian #Eriksen pronto a ripartire dalla #PremierLeague: è vicino al #Brentford ?? I dettagli dell’operazione #Le… - LeBombeDiVlad : ?? Christian #Eriksen pronto a ripartire dalla #PremierLeague: è vicino al #Brentford ?? I dettagli dell’operazione… - Franco93197864 : RT @linea_inter: #Eriksen firmerà con il #Brentford: contratto di 6 mesi con opzione per eventuale rinnovo. Siamo immensamente felici per… - INTERi_1908 : RT @_MDelon: “#Eriksen a un passo dal #Brentford: nelle prossime 72 ore la firma su un contratto da 6 mesi con opzione per rinnovare”. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen Brentford

...nominato dale poi valutate dalla FA, che si aspetterebbe che il professionista scelto dal club sia un membro del loro panel presieduto dal dottor Sanjay Sharma, l'ex medico dial ...Secondo quanto riportato da Sky Sport,sarebbe vicino a firmare per il, club di Premier League attualmente 14esimo in classifica. Prima, però, sono necessari una serie di ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sempre più vicino il ritorno in campo di Christian Eriksen: è infatti raggiunto l’accordo con il Brentford per i prossimi sei mesi Eriksen e il Brentfor ...L'ex calciatore ed oggi opinionista Paolo Di Canio ha parlato del vicinissimo ritorno di Eriksen in campo, in Premier League ...