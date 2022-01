Equo accesso ai vaccini anti-Covid | ora i leader di Ue e Africa dovranno ascoltarci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) di Elisa Roncaglione Con il 2022 entriamo nel terzo anno segnato dalla pandemia di-19. Di fronte agli strumenti a nostra disposizione, dovrebbe essere anche l’anno in cui non solo riusciamo a porre fine alla crisi sanitaria che ci affligge ormai da due anni, ma anche il momento di slancio per un cambiamento su larga scala della partnership traed Europa e della cooperazione globale. Il prossimo mese idell’Unionena e Unione Europea si ritroveranno in un importante vertice per parlare delle priorità del partenariato tra i due continenti, in particolare della risposta all’attuale pandemia. Come giovani attivisti e attiviste, noi volontari europei eni di One abbiamo raccolto le nostre raccomandazioni in una lettera aperta indirizzata ai nostri ...