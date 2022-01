Empoli-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto pronto per Empoli-Roma, match della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:00 di domenica 23 gennaio nella cornice del Carlo Castellani. Le due squadre sono divise da soli sei punti in classifica, ma hanno obiettivi ben diversi. A prescindere da ciò, per raggiungerli serviranno altri punti e quelli che mette in palio il match in questione possono pesare. Chi avrà la meglio? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Tutto pronto per, match della ventitreesima giornata del campionato di. Si gioca alle ore 18:00 di domenica 23 gennaio nella cornice del Carlo Castellani. Le due squadre sono divise da soli sei punti in classifica, ma hanno obiettivi ben diversi. A prescindere da ciò, per raggiungerli serviranno altri punti e quelli che mette in palio il match in questione possono pesare. Chi avrà la meglio? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #EmpoliRoma oggi in tv: canale, orario e streaming #SerieA - zazoomblog : Empoli-Roma dove vedere la partita in diretta tv e streaming oggi 23 gennaio 2022: canale Sky o Dazn e orario di in… - KieniGithinji : Serie A Fixtures Cagliari vs Fiorentina 2.30pm Napoli vs Salernitana 5pm Spezia vs Sampdoria 5pm Torino vs Sass… - TuttoASRoma : EMPOLI-ROMA Le probabili formazioni dei giornali - salvione : Empoli-Roma ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming -