Empoli-Roma | le formazioni ufficiali | Veretout in panchina

(Di domenica 23 gennaio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per il ventitreesimo turno di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Alassio e Rocca come assistenti, e dal quarto uomo Giua. VAR e AVAR saranno rispettivamente Abisso e Prenna. Calcio d’inizio ore 18:00 allo stadio “Carlo Castellani” di. Dopo aver messo in seria difficoltà l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, l’proverà questo pomeriggio a creare insidie ad un’altra grande squadra come la. La compagine toscana è una delle vere sorprese di questo campionato come dimostrato dall’undicesimo posto in classifica, e dal gioco espresso. Gli uomini di Andreazzoli, infatti, hanno già messo in difficoltà diverse big fino ad ora, ...

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures 2:30 P. M | Cagliari vs Fiorentina 5:00 P. M | Napoli vs Salernitana 5:00 P. M | Spez… - sscalcionapoli1 : Serie A – Empoli-Roma, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Empoli-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo con Abraham: Sono state ufficializzate le formazioni di Empoli-Roma.… - mr_myro : (tweet da gatto nero) Tempo fa avrei avuto timore di questo Empoli che gioca anche bene Soprattutto contro questa R… - LorenzoFracassa : RT @sololaromait: Empoli-Roma: la formazione ufficiale ?? (3-5-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Crist… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Roma

, dove vederla in tv e in streaming La partita traè in programma alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva in diretta su ., le formazioni ufficiali...Commenta per primo Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce torna in campo la, alle 18 al Castellani contro l'(diretta Dazn). La squadra di Mourinho è ripartita con il successo sul Cagliari dopo i ko contro Juve e Milan. I toscani, eliminati ai supplementari in ...EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All.: Andreazzoli. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; ...La Serie A di calcio 2022 ha vissuto quest'oggi il suo turno numero 23, che si è aperto come di consueto dal lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Cagliari, che ha detto molto di più dell'1-1 con c ...