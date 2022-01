Empoli-Roma | Abraham scherza sul gol conteso | “Mancini? Non volevo rovinare l’esultanza”

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Mi hanno preso per segnare e aiutare la squadra. Sia io e la squadra siamo stati prolifici, continuiamo così. Il golcon? L’avevo visto che il gol era mio, ma noni suoi festegggiamenti”.Tammydopo la vittoria per 4-2 dellasul campo dell’nel match della ventitreesima giornata di Serie A. Lachiude sul 4-0 il primo tempo, nella ripresa però l’prova la reazione: “Credo che siamo scesi in campo con atteggiamento sbagliato, può capitare. Peccato perché il mister ci aveva avvisato di stare attenti. Ci servirà per le prossime volte”. SportFace.

2 - 4. I giallorossi bissano il successo contro il Cagliari e si prendono la sesta posizione superando Lazio e Fiorentina (con una partita in meno) Cronaca GOL!2 - 4 al ...Commenta per primo2 - 4 (primo tempo 0 - 4) Marcatori: 24' pt e 33' pt Abraham (R), 35' pt Oliveira, 37' pt Zaniolo, 10' st Pinamonti (E), 29' st Bajrami (E) Assist: 37' pt Mkhitaryan (R), 10' st ...EMPOLI (ITALPRESS) - La Roma ottiene un perentorio quanto prezioso successo esterno, espugnando il 'Castellani' di Empoli per 4-2. Tutto facile per ...L'Empoli ha tentato la rimonta, ma i quattro gol segnati dalla Roma nel primo tempo sono bastati per vincere. Così alla fine il risultato è stato di 2-4. Questa è la ...