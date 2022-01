Empoli-Roma 2-4 | poker giallorosso

Advertising

DAZN_IT : #Empoli: segna un gol quando la partita sembrava chiusa Tifosi della #Roma: - SkySport : EMPOLI-ROMA 2-4 Risultato finale ? ? #Abraham (24') ? #Abraham (33') ? #Oliveira (35') ? #Zaniolo (37') ?… - Gazzetta_it : Gol! Empoli - Roma 0-4, rete di Zaniolo N. (ROM) - AnotherBrick94 : @diegocatalano77 Sarebbe stato inevitabile dato che all'andata, con il Meazza occupato dalla Nations League, entram… - ReteSport : ??#Roma scintillante nel primo tempo, abulica e troppo rilassata nella ripresa. Il mix fa 4-2 per i giallorossi tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Roma

. Unaesagerata per 45 minuti supera l'e sorpassa Lazio e Fiorentina in classifica posizionandosi solitaria al sesto posto. Con la qualità dei nuovi acquisti e la forza d'urto del ...2 - 4, le pagelle dei giallorossi. RUI PATRICIO 6 Nel primo tempo deve solo inghiottire un tiro di Bandinelli. Poi arrivano pericoli inattesi sui quali può poco o nulla MANCINI 6 ...Le parole di José Mourinho al termine di Empoli-Roma 2-4 Un primo tempo dominante, ma una ripresa un po' sofferente. La Roma di José Mourinho vince sul campo dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli per 4-2 ...I verdetti della 13a giornata del campionato di Serie A Femminile permettono di formulare considerazioni sulla retrocessione in cadetteria. L’Hellas Verona Women è di fatto con due piedi in B. Le scal ...