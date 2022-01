Empoli-Roma 2-4 | poker giallorosso

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) –dellache al Castellani supera 4-2 l’realizzando 4 gol in 13 minuti nel primo tempo arrivando nel migliore dei modi alla pausa. Protagonista della sfida Abraham autore di una doppietta al 24? e al 33?, al 35? la terza rete di Sergio Oliveira, di Zaniolo al 37? la quarta marcatura. Nella ripresa al 55? gol dei toscani con Pinamonti, al 72? Bajrami rende meno amara la sconfitta della squadra di casa. La classifica vede i giallorossi salire a 38 punti, ferma a 29 l’al terzo ko consecutivo tra le mura amiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...30 Cagliari - Fiorentina 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 4 - 1 15:00 Spezia - Sampdoria 1 - 0 15:00 Torino - Sassuolo 1 - 1 18:002 - 4 20:45 Milan - Juventus 0 - 0 CALCIO - PREMIER ...2 - 4. I giallorossi bissano il successo contro il Cagliari e si prendono la sesta posizione superando Lazio e Fiorentina (con una partita in meno) Cronaca GOL!2 - 4 al ...Una Roma dai due volti vince e convince al Castellani di Empoli. Straripante nel primo tempo, distratta e seduta nella ripresa. Ma restano tanti i motivi per sorridere. Dai gol di ...Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta casalinga per 2-4 contro la Roma: "Abbiamo dovuto recuperare l'autostima calata nel primo tempo ...