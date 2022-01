Elezioni Quirinale | si vota per il Presidente della Repubblica

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – E’ il giorno dellealcon il primo voto del Parlamento in seduta comune, con il via previsto per le 15. Dopo ore di vertici e trattative per la scelta del prossimoancora questa mattina i leader dei partiti si incontreranno per definire la strategia da adottare nel corso delle primezioni mentre va avanti il confronto sui nomi dei candidati. L’elezione in tempi di Covid ha portato a definire nuove regole sulle modalità di voto per i grandi elettori positivi. LETTA – Ieri sera, mentre Giuseppe Conte diceva ai grandi elettori grillini che i 5 Stelle non hanno preclusioni su un nome di centrodestra a differenza di Pd e Leu, Enrico Letta ha impresso un’accelerazione alla partita sul Colle. Parlando in tv da Fabio Fazio, ...