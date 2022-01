Elezioni presidente della Repubblica, Partito Gay contro il candidato del centrosinistra: “Riccardi contrario ai matrimoni LGBT+” (Di domenica 23 gennaio 2022) Il centrosinistra e gli alleati del Movimento 5 Stelle sembrano aver trovato nel nome di Andrea Riccardi un candidato per il Quirinale. Ma già c’è chi frena l’entusiasmo nei suoi confronti: il Partito Gay – LGBT+. “Abbiamo appreso da fonti stampa che Andrea Riccardi sia tra le proposte del Pd, M5s e Leu come candidato a presidente della Repubblica. Tale scelta ci lascia perplessi, in quanto proprio dopo che in questi giorni abbiamo lanciato il referendum sul matrimonio Egualitario viene scelto un candidato che nel 2013 nel ruolo di presidente di Scelta Civica, ribadì la sua contrarietà al matrimonio LGBT+”. A riferirlo è Fabrizio ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Ile gli alleati del Movimento 5 Stelle sembrano aver trovato nel nome di Andreaunper il Quirinale. Ma già c’è chi frena l’entusiasmo nei suoi confronti: ilGay –. “Abbiamo appreso da fonti stampa che Andreasia tra le proposte del Pd, M5s e Leu come. Tale scelta ci lascia perplessi, in quanto proprio dopo che in questi giorni abbiamo lanciato il referendum sulo Egualitario viene scelto unche nel 2013 nel ruolo didi Scelta Civica, ribadì la sua contrarietà al”. A riferirlo è Fabrizio ...

