Elezione del presidente della Repubblica | i record di Martina Franca | velocità e durata Chiarelli | due volte nell' unica legislatura Caroli | quattro capi dello Stato

(Di domenica 23 gennaio 2022), sempre considerata un laboratorio politico, è anche sede di una sorta di primato in termini didel. Due, ben diversi, i primati:. Iniziamo da quest’ultimo: Giuseppeiniziò con la presidenza Saragat ma la sua prima volta da grande elettore fu nel 1971, quando il parlamento sembrava non riuscire a trovare un nuovo. Erano anni difficilissimi per lache dovette fare i conti perfino con un tentativo di colpo di. Nel periodo natalizio 2971 fu eletto, dopo 23 scrutini, Giovanni Leone. Poi, Giuseppefu tra i grandi elettori nel 1978 quando era certa, nei mesi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Anche i giovani vogliono entrare nel dibattito del momento: l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, indic… - borghi_claudio : E' la mia prima elezione del Presidente della Repubblica quindi sono assai inesperto, guardo e imparo, però mi verr… - VittorioSgarbi : #spaziobecchi L’elezione del Presidente della Repubblica e la “sopravvivenza” dei parlamentari.… - zazoomblog : Elezione del presidente della Repubblica: i record di Martina Franca velocità e durata Chiarelli due volte nellunic… - MassimoChiaram7 : RT @RenzoMattei: Non voglio partecipare all'elezione del Capo dello Stato, voglio avere il poter di farla fallire. -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione del

Ma mia moglie non tifa per l'. La mia vita cambiò quando visitai la scuola di Barbiana e ... Una scena in cui l'attore, parlandopassato della Roma con Massimo Ferrero, detto Er Viperetta, ...Il tutto in una fase cruciale delle trattative per l'nuovo Presidente della Repubblica. Cosa è successo? Quirinale, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: cosa è ...Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi dalla corsa al Quirinale, è bagarre su chi dovrà essere il nome del candidato del centrodestra alla Presidenza della Repubblica: ...Un laboratorio politico in fermento. Il centrosinistra cerca la conferma in Provincia e lo fa con due liste di ampio respiro, nate a supporto dell'azione del presidente Stefano Minerva ...