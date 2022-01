Elezione del presidente della Repubblica 2022, ultime notizie 23 gennaio: la vigilia tra incontri e rose di nomi (Di domenica 23 gennaio 2022) Domani alle 15 cominceranno le votazioni per l’Elezione del presidente della Repubblica, una vigilia caratterizzata dagli incontri tra i partiti e dalle rose dei nomi proposti per il Quirinale. Si intensificano le trattative tra centrodestra e centrosinistra dopo il ritiro della candidatura da parte di Silvio Berlusconi, che potrebbe aprire la strada a Draghi, un cammino però pieno di insidie per il presidente del Consiglio. Emergono alcune proposte dai vari schieramenti, che vagliano tutte le opzioni. Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli dopo la rinuncia – ore 11.30 Silvio Berlusconi si troverebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine, come fa ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Domani alle 15 cominceranno le votazioni per l’del, unacaratterizzata daglitra i partiti e dalledeiproposti per il Quirinale. Si intensificano le trattative tra centrodestra e centrosinistra dopo il ritirocandidatura da parte di Silvio Berlusconi, che potrebbe aprire la strada a Draghi, un cammino però pieno di insidie per ildel Consiglio. Emergono alcune proposte dai vari schieramenti, che vagliano tutte le opzioni. Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli dopo la rinuncia – ore 11.30 Silvio Berlusconi si troverebbe ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine, come fa ...

Agenzia_Ansa : Anche i giovani vogliono entrare nel dibattito del momento: l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, indic… - VittorioSgarbi : #spaziobecchi L’elezione del Presidente della Repubblica e la “sopravvivenza” dei parlamentari.… - IlContiAndrea : Hotel Covid, parcheggi esterni, votazioni limitate, ingressi contingentati. Ma lavorare in questi mesi per una vota… - alextorre13 : Il Pd farà il nome del candidato a Pdr, dopo la sua elezione. Non c'è fretta #Quirinale2022 #PdR - disc0ring : @petergomezblog @fattoquotidiano senza nulla togliere al signore in questione, abbiamo portato l’elezione del PdR a… -