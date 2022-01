Egitto: la nuova scoperta degli archeologi è strabiliante (Di domenica 23 gennaio 2022) In Egitto una nuova scoperta ha lasciato a bocca aperta tutti: due sfingi praticamente intatte ritrovate dopo centinaia di anni. Ecco dove. L’Egitto è una terra fantastica, piena di storia, di reperti di alto valore e di tante altri ancora da scoprire, com’è successo proprio in questi giorni. Gli archeologi, che continuano ininterrottamente di cercare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 23 gennaio 2022) Inunaha lasciato a bocca aperta tutti: due sfingi praticamente intatte ritrovate dopo centinaia di anni. Ecco dove. L’è una terra fantastica, piena di storia, di reperti di alto valore e di tante altri ancora da scoprire, com’è successo proprio in questi giorni. Gli, che continuano ininterrottamente di cercare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

annamariamoscar : Nuova eccezionale scoperta in Egitto: trovata coppia di sfingi nell’antico tempio di Amenhotep III a Luxor - xvaita : 'Pavimento a mosaico raffigurante un cane e un vaso d'oro rovesciato'. Scoperto nel 1993 durante la costruzione del… - PPicerni : Nuova eccezionale scoperta in Egitto: trovata coppia di sfingi nell’antico tempio di Amenhotep III a Luxor - misiagentiles : RT @greenMe_it: Nuova eccezionale scoperta in Egitto: trovata coppia di sfingi nell’antico tempio di Amenhotep III a Luxor - greenMe_it : Nuova eccezionale scoperta in Egitto: trovata coppia di sfingi nell’antico tempio di Amenhotep III a Luxor… -