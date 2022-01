Ecco i duelli che possono decidere Milan-Juventus | Serie A News (Di domenica 23 gennaio 2022) Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, può essere decisa da molti duelli, individuali e di reparto. Il punto Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022), partita della 23^ giornata dellaA 2021-2022, può essere decisa da molti, individuali e di reparto. Il punto

Advertising

PianetaMilan : Ecco i duelli che possono decidere #MilanJuventus | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanJuve @acmilan… - deshogws : @hogwsgdr ah ecco, un'altra cosa che mi viene in mente: delle partite a gobbiglie!! non so che metodo si possa usar… -