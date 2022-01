E se qualcuno Marina | drammatica chiacchierata con papà Silvio | ecco come è sfumato il sogno-Quirinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022)Berlusconi ha deciso di rinunciare aldi una vita, quello di diventare presidente della Repubblica. Un po' perché i numeri per la sua elezione difficilmente ci sarebbero stati, un po' per le condizioni di salute che sono tornate a preoccupare la famiglia e i fedelissimi del Cav, che da giovedì ha fatto visita al fidato Alberto Zangrillo al San Raffaele di Milano. Secondo il retroscena pubblicato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, decisivo nel passo indietro di Berlusconi sarebbe stato l'orientamento della famiglia. “I figli gli hanno parlato a più riprese - scrive Tommaso Labate - e l'ultimadi ieri pomeriggio con la primogenita,, è stata l'argine che ha impedito alle tante gocce di far traboccare un vaso ormai ricolmo”. I familiari avrebbero espresso tutta la loro ...