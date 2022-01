“È dura, lo so”. C’è Posta per Te, Roberto Baggio in tv dopo anni: il gesto che commuove (Di domenica 23 gennaio 2022) In Italia è una leggenda. Nel resto del mondo pure. Il suo soprannome, Divin Codino, la dice lunga su cosa è stato in grado di generare nell’opinione pubblica ‘semplicemente’ dando dei calci ad un pallone. Parliamo di Roberto Baggio, icona dell’Italia pallonara e considerato unanimemente uno dei più forti numeri 10 di sempre insieme a Gianni Rivera. Anche stavolta l’ex giocatore di Fiorentina, Juve, Brescia, Bologna ed altre squadre di serie A ha emozionato come solo lui è in grado di fare. Lo ha fatto non su un campo di calcio, bensì in uno studio televisivo, luogo in cui negli ultimi anni si è visto raramente. dopo la carriera calcistica, infatti, Roberto Baggio si è dedicato alla sua famiglia. Dal 2013, quando ha lasciato la guida del settore tecnico della Figc, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) In Italia è una leggenda. Nel resto del mondo pure. Il suo soprannome, Divin Codino, la dice lunga su cosa è stato in grado di generare nell’opinione pubblica ‘semplicemente’ dando dei calci ad un pallone. Parliamo di, icona dell’Italia pallonara e considerato unanimemente uno dei più forti numeri 10 di sempre insieme a GiRivera. Anche stavolta l’ex giocatore di Fiorentina, Juve, Brescia, Bologna ed altre squadre di serie A ha emozionato come solo lui è in grado di fare. Lo ha fatto non su un campo di calcio, bensì in uno studio televisivo, luogo in cui negli ultimisi è visto raramente.la carriera calcistica, infatti,si è dedicato alla sua famiglia. Dal 2013, quando ha lasciato la guida del settore tecnico della Figc, ...

