"E come mai, Bill Gates...". Covid, l'ultima agghiacciante accusa di Diego Fusaro: complotto ed ecatombe | Guarda (Di domenica 23 gennaio 2022) Un distillato di "perle" negazionisti e cospirazioniste, il profilo Twitter di Diego Fusaro, il filosofo no-vax e no-green pass che rilancia la qualunque in termini di teorie del complotto e accuse agghiaccianti. E così, dando una scorsa al suo feed in una tranquilla domenica mattina, ecco che ci si imbatte in una tripletta a tempo record di post che suscitano indignazione. Il primo, però, è quello che di indignazione ne suscita di meno. Si tratta di un video in cui Fusaro ricorda come "Citigroup vuole Mario Draghi al Quirinale, Goldman Sachs al governo... comandano le banche ormai", taglia corto. Evvai col complotto, snocciolato con il consueto lessico fusariano, lessico su cui ci si interroga sempre: ma dice sul serio? Passiamo poi al secondo post. Ecco che rilancia un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Un distillato di "perle" negazionisti e cospirazioniste, il profilo Twitter di, il filosofo no-vax e no-green pass che rilancia la qualunque in termini di teorie dele accuse agghiaccianti. E così, dando una scorsa al suo feed in una tranquilla domenica mattina, ecco che ci si imbatte in una tripletta a tempo record di post che suscitano indignazione. Il primo, però, è quello che di indignazione ne suscita di meno. Si tratta di un video in cuiricorda"Citigroup vuole Mario Draghi al Quirinale, Goldman Sachs al governo... comandano le banche ormai", taglia corto. Evvai col, snocciolato con il consueto lessico fusariano, lessico su cui ci si interroga sempre: ma dice sul serio? Passiamo poi al secondo post. Ecco che rilancia un ...

Advertising

borghi_claudio : Ma chissà come mai... - AngeloCiocca : Un certificato che doveva semplificare a livello comunitario la #liberacircolazione, si è trasformato paradossalmen… - team_world : ?Tutti quelli che incontri ti chiedono sempre se hai un lavoro, se sei sposato o se possiedi una casa, come se la v… - Marfisa2 : RT @LaVeritaWeb: L’ultimo report Iss conferma che i non vaccinati rischiano molto di più di finire in rianimazione o morire. All’estero le… - LileStarseed : RT @LaVeritaWeb: L’ultimo report Iss conferma che i non vaccinati rischiano molto di più di finire in rianimazione o morire. All’estero le… -

Ultime Notizie dalla rete : come mai Bob Hearts Abishola: La seconda stagione della comedy con Billy Gardell è su Infinity+ Ma la strada verso il "vissero felici e contenti", si sa, non è mai priva di ostacoli: Abishola, intuita l'intenzione di Bob, è scettica. Come possono organizzare un matrimonio tradizionale in ...

Assassination Nation, il miglior film sul bullismo che non avete visto Ma, come scriverebbero testate con meno dignità della nostra, tutto virato al rosa: perché le ... una formula magica per evocare violenza e fantasie di stupro anche in chi non ti ha mai incontrato ...

L’Europa così come si vede dal Sahel Il Fatto Quotidiano ESCLUSIVO TPI – “Controlli mai fatti in 25 anni”: lo scandalo dell’impianto Eni in Basilicata Nel Centro Olio Val d’Agri, il più grande giacimento onshore dell’Europa occidentale, i sopralluoghi dell’ArpaB hanno evidenziato difformità nelle linee interrate e nella gestione dei rifiuti. Ma 17 a ...

Totò Rizzo Totò Rizzo«Con i miei coetanei? Mai. Da ragazza sempre con quelli più grandi: volevo imparare, capire. Ora invece sto con i giovani: e continuo a imparare, a capire». Sarà per questo che ...

Ma la strada verso il "vissero felici e contenti", si sa, non èpriva di ostacoli: Abishola, intuita l'intenzione di Bob, è scettica.possono organizzare un matrimonio tradizionale in ...Ma,scriverebbero testate con meno dignità della nostra, tutto virato al rosa: perché le ... una formula magica per evocare violenza e fantasie di stupro anche in chi non ti haincontrato ...Nel Centro Olio Val d’Agri, il più grande giacimento onshore dell’Europa occidentale, i sopralluoghi dell’ArpaB hanno evidenziato difformità nelle linee interrate e nella gestione dei rifiuti. Ma 17 a ...Totò Rizzo«Con i miei coetanei? Mai. Da ragazza sempre con quelli più grandi: volevo imparare, capire. Ora invece sto con i giovani: e continuo a imparare, a capire». Sarà per questo che ...