Dumfries sempre più coinvolto e decisivo | terzo assist consecutivo

(Di domenica 23 gennaio 2022) Denzelpiù al centro dell’Inter La partita contro il Venezia ha certificato ancora una volta la crescita di Denzelcon l’Inter. L’esterno olandese sta dimostrando numeri importanti dopo un inizio di stagione non esaltante e ieri ha fornito il suodopo i due di Coppa Italia. “Altroper Denzel, dopo i due sfornati in Coppa Italia. L’olandese ha preso parte a quattro gol (tre reti, un) nelle ultime sette gare di campionato: il doppio delle partecipazioni rispetto a tutte le sue precedenti 12 partite in Serie A” si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. L'articolo proviene da intermagazine.

Gianlu_36 : Su #Dumfries continuo a pensare che abbia grandi margini di miglioramento e che possa diventare davvero forte. Per… - didi_defeo : RT @GianpieroValer1: @eddyveerus @didi_defeo Dumfries sicuramente nell' ultimi dieci metri che lo dividono dalla riga di fondo ha un'altro… - SStefano93 : Per me gran parte della flessione delle ultime partite è dovuta al calo di rendimento (fisico?) della catena di sin… - FusariPhil : Spunti di riflessione dopo ieri sera: - #Dzeko mannaggia alla puttana dovevano comprarlo quando aveva 10 anni; -… - AngeloGuarino : @eddyveerus Dumfries crossa sempre con un'idea, e la cosa stupenda è che ha molti margini di miglioramento. -

Nemmeno i cambi sembrano dare slancio alla manovra almeno fino al novantesimo quando(... In uscita rimangono Kolarov (si aspetta l'annuncio di addio al calciopiù probabile per il serbo)...Come ha avuto ragione con l'ingresso dipiù dentro al progetto Inter), decisivo ai fini del risultato con una cavalcata sulla fascia negli ultimi minuti, propedeutica ad un cross ...Handanovic il peggiore tra i nerazzurri, mentre la palma del migliore in campo va a Dzeko: ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 al Venezia. 5 Handanovic - Un altro errore ad alta vis ...Credo che siamo stati bravi a sviluppare una buona manovra ed alla fine siamo riusciti a vincere”. SUL VENEZIA: “Vanno fatti i complimenti agli avversari che hanno cambiato sistema di gioco per venirc ...