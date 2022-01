Draghi e Berlusconi, gemelli diversi. Scrive De Masi (Di domenica 23 gennaio 2022) Piaccia o no, Silvio Berlusconi e Mario Draghi, che si sono fronteggiati in questo primo, carsico mach presidenziale, sono comunque i due massimi candidati di cui dispone il kindengarten della politica italiana. Per ora, l’uno ha già perso e l’altro non ha ancora vinto. Nei giorni scorsi i media contrari a Berlusconi ne hanno ricordato, come ostacolo morale alla presidenza, le scorribande erotiche e i 35 procedimenti giudiziari a suo carico. Ma il vero impedimento, e il più taciuto, è che Berlusconi, se fosse stato eletto, avrebbe cumulato la carica di presidente della Repubblica con la proprietà di 13 imprese radio-televisive, 11 imprese editoriali, 5 cinematografiche, 4 di internet e new media. Benché diversissimi tra loro, i due fuoriclasse sono però fungibili tra loro sotto almeno tre ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Piaccia o no, Silvioe Mario, che si sono fronteggiati in questo primo, carsico mach presidenziale, sono comunque i due massimi candidati di cui dispone il kindengarten della politica italiana. Per ora, l’uno ha già perso e l’altro non ha ancora vinto. Nei giorni scorsi i media contrari ane hanno ricordato, come ostacolo morale alla presidenza, le scorribande erotiche e i 35 procedimenti giudiziari a suo carico. Ma il vero impedimento, e il più taciuto, è che, se fosse stato eletto, avrebbe cumulato la carica di presidente della Repubblica con la proprietà di 13 imprese radio-televisive, 11 imprese editoriali, 5 cinematografiche, 4 di internet e new media. Benchéssimi tra loro, i due fuoriclasse sono però fungibili tra loro sotto almeno tre ...

