"Draghi ben visto a Mosca sia come premier che come presidente della Repubblica" (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI - Mosca seguirà da vicino l'elezione del presidente della Repubblica italiana, alla luce della rinnovata convinzione del ruolo da protagonista dell'Itala in Europa e su dossier di comune interesse con la Russia. Ad analizzare con l'AGI la prospettiva russa sul futuro del Quirinale è Tatiana Zonova, tra i massimi studiosi in Russia delle relazioni con l'Italia, professoressa alla prestigiosa Mgimo di Mosca, dove si formano i quadri della diplomazia. Sullo sfondo della cronica instabilità dei governi italiani, il Cremlino ha spesso guardato al Quirinale in questi anni come all'interlocutore più solido. Da quando Mario Draghi è a Palazzo Chigi, però, “le relazioni del presidente Vladimir Putin sono ... Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) AGI -seguirà da vicino l'elezione delitaliana, alla lucerinnovata convinzione del ruolo da protagonista dell'Itala in Europa e su dossier di comune interesse con la Russia. Ad analizzare con l'AGI la prospettiva russa sul futuro del Quirinale è Tatiana Zonova, tra i massimi studiosi in Russia delle relazioni con l'Italia, professoressa alla prestigiosa Mgimo di, dove si formano i quadridiplomazia. Sullo sfondocronica instabilità dei governi italiani, il Cremlino ha spesso guardato al Quirinale in questi anniall'interlocutore più solido. Da quando Marioè a Palazzo Chigi, però, “le relazioni delVladimir Putin sono ...

Advertising

LauraGaravini : Il ritorno di un approccio equilibrato e garantista al tema della #giustizia è ulteriore conferma di quanto sia sta… - PatriotaIl : RT @ClaudioDeglinn2: Dopo i roboanti annunci del governo Draghi sulle misure per contenere il caro energia a conti fatti sono ben poca cosa… - fisco24_info : 'Draghi ben visto a Mosca sia come premier che come presidente della Repubblica': AGI - Mosca seguirà da vicino l'e… - SacchiGg : RT @CottarelliCPI: Il 2022 è un anno cruciale: 100 condizioni del PNRR da rispettare, leggi delega da attuare e le regole europee sui conti… - cinico_realista : @Jjuspen Continuo a non essere d'accordo. La storia di Draghi è stata molto ben manipolata -