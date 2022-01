Dopo C’è posta cosa è successo tra Carmen, Luigi e Nunzia? Le ultime news (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha destato grande curiosità la storia di Carmen, la ragazza che ha scritto a C’è posta per te per provare a fare pace con il suo papà. Carmen, Nunzia e Luigi, sono stati protagonisti, insieme al fidanzato di lei, della puntata in onda il 22 gennaio 2022, vista da oltre 5 milioni di spettatori. E da questa mattina, molti curiosi di chiedono che cosa è successo Dopo ai protagonisti di questa vicenda. Come avrete visto, Luigi ha deciso di aprire la busta e ha abbracciato sua figlia, anche Dopo un lungo discorso che Maria de Filippi gli ha fatto fuori dallo studio. Nunzia sembrava essere anche molto disponibile nei confronti della giovanissima Carmen, che probabilmente era solo una vittima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha destato grande curiosità la storia di, la ragazza che ha scritto a C’èper te per provare a fare pace con il suo papà., sono stati protagonisti, insieme al fidanzato di lei, della puntata in onda il 22 gennaio 2022, vista da oltre 5 milioni di spettatori. E da questa mattina, molti curiosi di chiedono cheai protagonisti di questa vicenda. Come avrete visto,ha deciso di aprire la busta e ha abbracciato sua figlia, ancheun lungo discorso che Maria de Filippi gli ha fatto fuori dallo studio.sembrava essere anche molto disponibile nei confronti della giovanissima, che probabilmente era solo una vittima ...

