DOMENICA IN: MARA VENIER TRA TALK SANREMO, VACCINI E IL CAST DEL FILM TRE SORELLE (Di domenica 23 gennaio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, DOMENICA 23 gennaio dalle 14 su Rai1, appuntamento con la diciannovesima puntata di DOMENICA In condotta da MARA VENIER. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. DOMENICA In – Festival di SANREMO Spazio alla musica ad una settimana dalla partenza del Festival di SANREMO 2022 con il TALK dal titolo ‘Tutti pazzi per SANREMO’ che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana. Tra questi Ivana Spagna al centro anche di una lunga intervista con MARA VENIER si esibirà a seguire con gli amati “Easy Lady” e “Gente come noi” per poi essere protagonista di un omaggio all’indimenticabile Mia Martini con il brano “Almeno tu nell’Universo”. Bobby ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 gennaio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,23 gennaio dalle 14 su Rai1, appuntamento con la diciannovesima puntata diIn condotta da. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.In – Festival diSpazio alla musica ad una settimana dalla partenza del Festival di2022 con ildal titolo ‘Tutti pazzi per’ che vede un parterre ricco di ospiti e star della musica italiana. Tra questi Ivana Spagna al centro anche di una lunga intervista consi esibirà a seguire con gli amati “Easy Lady” e “Gente come noi” per poi essere protagonista di un omaggio all’indimenticabile Mia Martini con il brano “Almeno tu nell’Universo”. Bobby ...

