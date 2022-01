Domenica In: Mara Venier Sorprende Tutti in Diretta Tv! (Di domenica 23 gennaio 2022) Non è un mistero il fatto che Mara Venier straveda per Pierpaolo Pretelli. Lo ha dimostrato ancora una volta nell’ultima Diretta di Domenica In, dove ha rivolto all’ex velino parole di stima e apprezzamento. Dolci parole che hanno stupito pure il diretto interessato, collegato da casa in quanto positivo al Covid. Ma ecco tutto quello che ha detto la zia Mara! Mara Venier su Pierpaolo Pretelli: parole al miele in Diretta Tv Nell’ultima Diretta di Domenica In, Mara Venier si è lasciata andare a dolci parole nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Parole che hanno scatenato i numerosissimi fan dell’ex velino, che si sono riversati sui social, felicissimi per quanto detto dalla zia ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 23 gennaio 2022) Non è un mistero il fatto chestraveda per Pierpaolo Pretelli. Lo ha dimostrato ancora una volta nell’ultimadiIn, dove ha rivolto all’ex velino parole di stima e apprezzamento. Dolci parole che hanno stupito pure il diretto interessato, collegato da casa in quanto positivo al Covid. Ma ecco tutto quello che ha detto la ziasu Pierpaolo Pretelli: parole al miele inTv Nell’ultimadiIn,si è lasciata andare a dolci parole nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Parole che hanno scatenato i numerosissimi fan dell’ex velino, che si sono riversati sui social, felicissimi per quanto detto dalla zia ...

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - chetempochefa : “Appena finita Domenica in prendo il treno e corro da @fabfazio” Mara Venier sarà con noi stasera a #CTCF - infoitcultura : 'Domenica In', Mara Venier spiazzata dalle parole dell'ospite: 'Non sto bene'. Attimi di paura in studio - marcoluci1 : Domenica In, la confessione di Spagna a Mara Venier: 'Ho abortito' - flamanc24 : RT @chetempochefa: “Appena finita Domenica in prendo il treno e corro da @fabfazio” Mara Venier sarà con noi stasera a #CTCF -