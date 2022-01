Domenica In, Ivana Spagna racconta: “Ho avuto un aborto mentre ero in tour. Quando mia madre è morta ho pensato al suicidio” (Di domenica 23 gennaio 2022) Ivana Spagna si racconta a Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda il 23 gennaio su Rai1 e lo fa con estrema sincerità. Dal tentato suicidio all’aborto, passando per il rapporto col padre e la morte della madre. Mara Venier non si tira indietro: “Ti sei rovinata la tua vita guardando sempre indietro, hai rimosso te stessa ricordando cosa è stato”, ha commentato la conduttrice. “Ti mancano i figli?” chiede Venier alla voce italiana della colonna sonora del Re Leone. “Io sono rimasta incinta una volta, ma era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo 4 date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia“, ha detto la cantante di Easy Lady. “Sono andata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)sia Mara Venier nella puntata diIn andata in onda il 23 gennaio su Rai1 e lo fa con estrema sincerità. Dal tentatoall’, passando per il rapporto col padre e la morte della. Mara Venier non si tira indietro: “Ti sei rovinata la tua vita guardando sempre indietro, hai rimosso te stessa ricordando cosa è stato”, ha commentato la conduttrice. “Ti mancano i figli?” chiede Venier alla voce italiana della colonna sonora del Re Leone. “Io sono rimasta incinta una volta, ma era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata innée, avevo 4 date consecutive e all’improvviso houn’emorragia“, ha detto la cantante di Easy Lady. “Sono andata ...

