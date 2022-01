Domenica In, Ivana Spagna: «A volte vorrei essere insensibile. Stavo per uccidermi, mi ha salvato una gatta» (Di domenica 23 gennaio 2022) Ivana Spagna si racconta nel profondo a Mara Venier, nello studio di Domenica In. E lo fa con tanti aneddoti, decisamente commoventi. A cominciare dal ricordo dei genitori, da cui ha ripreso una spiccata sensibilità, per poi passare attraverso momenti di profonda sofferenza. «Ringrazio Dio, perché di quello che amo sono riuscita a fare una professione e questo non succede a tutti. Dopo tanti anni, non riesco a non piangere nel vedere una persona o un animale soffrire. Penso sempre agli altri e mi sono rovinata la vita, ho paura di far star male la gente. A volte penso che vorrei essere un po’ più insensibile, ma questo l’ho preso dai miei genitori» – spiega la cantante – «Erano due persone straordinarie e generose, nonostante le vicissitudini della vita si occupavano ... Leggi su blog.libero (Di domenica 23 gennaio 2022)si racconta nel profondo a Mara Venier, nello studio diIn. E lo fa con tanti aneddoti, decisamente commoventi. A cominciare dal ricordo dei genitori, da cui ha ripreso una spiccata sensibilità, per poi passare attraverso momenti di profonda sofferenza. «Ringrazio Dio, perché di quello che amo sono riuscita a fare una professione e questo non succede a tutti. Dopo tanti anni, non riesco a non piangere nel vedere una persona o un animale soffrire. Penso sempre agli altri e mi sono rovinata la vita, ho paura di far star male la gente. Apenso cheun po’ più, ma questo l’ho preso dai miei genitori» – spiega la cantante – «Erano due persone straordinarie e generose, nonostante le vicissitudini della vita si occupavano ...

