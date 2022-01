Domenica In | ancora dramma-Covid | Nonostante la terza dose | chi è positivo e costretto allo stop

(Di domenica 23 gennaio 2022) Sembra una maledizione, quella subita da Mara Venier e il suoIn, il programma dellain onda su Rai 1. Già, perché tra tutti i vari programmi della tv italiana, quello che forse più di tutti gli altri è stato martoriato dalè proprio quello di Zia Mara. E, ora, il contenitorele di Rai 1 deve fare i conti con l'ultimo agguato del virus: si apprende infatti che nella puntata di oggi, 23 gennaio, sarà assente il "cocco" di Mara Venier, Pierpaolo Pretelli, che ormai da qualche tempo la affianca in conduzione. Pretelli è statoal forfait proprio dal coronavirus: lo ha rivelato direttamente lui con un post scritto pubblicato sulle stories di Instagram. Insomma, il fidanzato di Giulia Salemi è in isolamento fiduciario, in attesa di negativizzarsi. "Ciao ...

Advertising

Maria88365012 : RT @ferrarisergio4: Si schiude il cielo,favola ancora. BUONA DOMENICA A TUTTI. - e_kurai : @Akgonn É domenica. Ci sta. Io sono ancora nel letto ?? - gighea : RT @Rosa_dEss: #Buongiorno, felice domenica a voi tutti. ???????????? Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi s… - OhWhatFun__ : Senza contare che se il signor Lukaku avesse deciso prima di andarsene, magari hakimi sarebbe ancora qua.. sempre f… - StachAnna : RT @ferrarisergio4: Si schiude il cielo,favola ancora. BUONA DOMENICA A TUTTI. -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ancora

Vatican News

...La nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B prosegue con i posticipi della... Gigi Buffonprotagonista! FOCUS ALESSANDRIA BENEVENTO Andiamo a vedere le probabili ...Gli ospiti di 'In' del 23 gennaio 2022 Come ogni, la puntata si aprirà con un ... E, sempre per lo spazio dedicato al Festival, Nino D'Angelo canterà 'Senza giacca e cravatta' e ...UDINE. Scontro tra due automobili, per cause ancora da accertare, poco dopo le 10 di domenica 23 gennaio, all'incrocio tra le vie Lumignacco, Selvuzzis e Gonars a Udine. L'impatto tra i due mezzi è st ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che domenica 23 gennaio concludono il programma della 23^ giornata di campionato.