Domenica IN 23 gennaio 2022: tutti gli ospiti di Mara Venier

Appuntamento alle 14 in diretta su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica IN. Mara Venier e i suoi ospiti ci aspettano come sempre dopo il Tg1 per un pomeriggio tra interviste, musica e informazione. Ma anche con una assenza che i suoi fan noteranno di certo: nella puntata di Domenica In di oggi infatti non ci sarà Pierpaolo Pretelli. Protagonista fisso di Domenica In, ormai da quasi due mesi, l'ex concorrente di Tale e quale show, è risultato positivo al covid 19 e per questo motivo non sarà presente oggi in studio. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di oggi di Domenica In, con i nomi degli ospiti che arriveranno nello studio di Mara Venier.

