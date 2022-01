Diretta Milan-Juventus 0-0, sinistro di Cuadrado che esce di poco (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Milan di Stefano Pioli per rimanere agganciato al treno dello scudetto. La Juventus di Massimiliano Allegri per entrare in zona Champions, sfruttando il pareggio dell'Atalanta di ieri sera. Il... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 gennaio 2022) Ildi Stefano Pioli per rimanere agganciato al treno dello scudetto. Ladi Massimiliano Allegri per entrare in zona Champions, sfruttando il pareggio dell'Atalanta di ieri sera. Il...

Advertising

CalcioOggi : Milan-Juve 0-0 | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - Corriere : Milan-Juve: Allegri con Rugani per De Ligt, Pioli ha Leao con Ibra Diretta 0-0 - telodogratis : Milan-Juventus 0-0. LA DIRETTA - Mathfrom74 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Milan-Juventus 0-0 in diretta su - Super_Bowl_LVI : Dove vedere Milan Juventus: orari diretta tv e streaming Il link in streaming del combattimento Milan Juventus… -