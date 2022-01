Delia Duran, sospetto di Covid dentro la casa del GF Vip: “Non sente odori e sapori”, è panico (Di domenica 23 gennaio 2022) È scattata l’ansia da contagio nella casa del GF Vip: tutto sarebbe nato da una frase allarmante di Delia Duran, che avrebbe dichiarato di non riuscire più a sentire né odori né sapori mentre si trova all’interno della casa. Inoltre, pare che la Duran abbia una forte tosse e questo avrebbe portato i fan a sviluppare una forte preoccupazione per la condizione clinica della showgirl e compagna di Alex Belli. Delia Duran ha il Covid? Il sospetto dei concorrenti La questione sarebbe nata nel corso della trasmissione: Durante la giornata un concorrente, come riporta Il Giornale, avrebbe dichiarato: “Delia non sente odori e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) È scattata l’ansia da contagio nelladel GF Vip: tutto sarebbe nato da una frase allarmante di, che avrebbe dichiarato di non riuscire più a sentire nénémentre si trova all’interno della. Inoltre, pare che laabbia una forte tosse e questo avrebbe portato i fan a sviluppare una forte preoccupazione per la condizione clinica della showgirl e compagna di Alex Belli.ha il? Ildei concorrenti La questione sarebbe nata nel corso della trasmissione:te la giornata un concorrente, come riporta Il Giornale, avrebbe dichiarato: “none ...

Advertising

fanpage : Delia Duran e Soleil Sorge si avvicinano nella Casa del #gfvip: ieri hanno chiacchierato in cucina mostrandosi comp… - SaCe86 : Delia Duran, baci e abbracci con Soleil: “Sono connessa a te non più ad Alex” #GFVip - infoitcultura : 'Non ci credo, non è possibile!'. GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorge vicinissime: lo hanno fatto davanti a tutti - infoitcultura : Soleil Sorge prova a baciare Delia Duran/ 'Siamo sulla stessa onda…' - infoitcultura : GF Vip, Alex Belli lascia Delia Duran e Soleil Sorge ci prova con lei -