Da Sant’Antimo a C’è posta per te: Carmen non vede il padre da tre anni, lui la rifiuta. Interviene Maria (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante la puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera, è stata presentata la storia di Carmen, 19enne di Sant’Antimo, fidanzata con Valentino. La ragazza non ha più rapporti con il padre da tre anni e ha cercato di contattarlo tramite la trasmissione, senza dire nulla alla madre e alla sorella. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante la puntata di C’èper te andata in onda ieri sera, è stata presentata la storia di, 19enne di, fidanzata con Valentino. La ragazza non ha più rapporti con ilda tree ha cercato di contattarlo tramite la trasmissione, senza dire nulla alla madre e alla sorella. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

